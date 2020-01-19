2020-01-19T16:31:20+03:00
Политика

На КПВВ станица Луганская СБУ задерживают мужчин, бегущих от призыва в армию

Молодых людей призывного возраста, переходящих линию разграничения в сторону Луганска, задерживают СБУшники
Ольга ГОРДО
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Отлавливать призывников давно отработанная привычная для Украины схема. Фото: https://rusnext.ru/Отлавливать призывников давно отработанная привычная для Украины схема. Фото: https://rusnext.ru/
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Мужчин и молодых людей призывного возраста, которые пересекают контрольно-пропускной пункт въезда-выезда у Станицы Луганской, задерживает СБУ. Репрессии касаются только тех, кто едет из Украины в сторону ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В связи с принятием закона о снижении призывного возраста украинские силовики начали задерживать мужскую часть населения, которые пересекают пункт пропуска Станица Луганская в сторону Луганска, - рассказал он.

Он также рассказал, что украинским спецслужбам поручено задерживать молодых людей призывного возраста, пересекающих границу, чтобы не допустить оттока населения за пределы государства.

- Юношей перед пунктом перехода задерживают сотрудники СБУ, оказывая психологическое давление, проводят многочасовые профилактические беседы, после которых возвращают обратно. Перейти им разрешают, но за взятку от 800 до 1500 гривен, - сообщил офицер пресс-службы.

Он добавил интересную деталь – чтобы не допустить оттока призывников, украинские спецслужбы получили распоряжение создать в Краматорске штаб, который будет создавать и распространять в СМИ и социальных сетях положительную информацию о том – как это прекрасно – уменьшение призывного возраста!

- Известно, что в одном из институтов Краматорска начался отбор студентов для этой работы, - сказал он.

Напомним, что недавно Украина снизила возраст призыва с 20 на 18 лет из-за низкой укомплектованности ВСУ личным составом. Из-за чегонНеопытных призывников сразу же отправят на фронт, чтобы хоть как-то укомплектовать военные части, откуда, кстати, бойцы ВСУ постоянно убегают.

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Согласно указу, к военной службе пригодны граждане Украины от 18 до 27 лет, подходящие по состоянию здоровья и без права на отсрочку несения военной обязанности. Также в документе уточняется, что весенний призыв среди украинцев пройдет с апреля по июнь, а осенний с октября по декабрь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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