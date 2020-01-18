Митрополит Митрофан - луганчанам: Желаю, принимая святую воду с молитвой и верою, получать исцеление духовных и физических недугов

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:27:32+03:00

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Высокопреосвященнейший митрополит Луганский и Алчевский Митрофан поздравил верующих Луганщины с наступающим Богоявлением и Крещением Господним.

- Желаю вам почувствовать радость этого праздника и, принимая святую воду, чтобы вы думали о вашем духовном обновлении – вот это самое главное. Господь, сошедши в воды реки Иордан, не имел нужды смывать грехи, потому что он был безгрешен, но он взял, как говорят святые отцы, на себя грехи всего мира и затем пострадал за эти грехи на кресте. Поэтому нам нужно быть достойными этого жертвенного подвига Спасителя. И, конечно же, желаю, принимая святую воду с молитвой и верою, получать исцеление и духовных, и физических наших недугов – эту великую милость Божию, которую он посылает нам через освященную воду, - пожелал митрополит.

Он отметил, что по церковным канонам окунаться в прорубь в праздник не обязательно, так как это относится больше к народной традиции празднования Крещения Господня, а вот присутствовать в храме во время богослужения и чина великого освящения воды должен, по возможности, каждый верующий. Также он подчеркнул, что «уровень святости» крещенской воды не зависит от того, сколько капель со священнического кропила попадет в бутыль прихожанина.

- Количество капель не влияет на освящение воды. Есть в народе такое выражение, что одна капля море освящает, поэтому достаточно одной капельки, чтобы вода освятилась. Но самое главное – дело не в капле, а дело в молитве, - пояснил владыка.

Он рассказал, что, придя из храма, мирянин может самостоятельно освятить святой водой свое жилище, не приглашая священника.

- Это не возбраняется, этой водой мы можем освятить свое жилище, можем освятить самих себя, освящается даже и домашний скот, и все, что есть у человека в хозяйстве его, - добавил митрополит.

Традиционно 18 января митрополит Луганский и Алчевский Митрофан совершит навечерие Крещения Господня, а 19 января – праздничную литургию с великим освящением воды в Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

ИСТОЧНИК KP.RU