«90 дней в плену»: Донецкий журналист Елена Блоха презентовала книгу

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:54:41+03:00

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В книге «90 дней» донецкий журналист Елена Блоха рассказывает о своем задержании киевскими спецслужбами. В украинских застенках автор провела ровно 90 дней. Женщина прошла через секретную тюрьму в Мариуполе, киевский Лукьяновский следственный изолятор и одиночную камеру Службы безопасности Украины.

- История создания книги очень непростая, ведь эта книга – дневник военнопленной, дневник политзаключенной, - рассказывает Блоха. - Я пробыла там ровно 90 дней – со 2 августа по 1 ноября. Здесь описано все, что происходило со мной тогда.

В издании опубликованы истории и других задержанных.

Елена Блоха провела в украинских застенках 90 дней. Фото: vk.com/Елена Блоха

Тираж книги «90 дней» - 300 экземпляров. Она насчитывает 28 разделов и 377 страниц. В этом году планируется презентация в Москве.

- В книге много личных моментов, и я считаю, что это не лишнее, потому что о злодействах СБУ рассказать могут многие, а вот то, что человек в этот момент переживает, эти чувства помогают глубже понять, насколько тяжело находиться в подобной ситуации, - отметила Елена Блоха.

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ИСТОЧНИК KP.RU