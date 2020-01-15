2020-01-15T15:37:47+03:00
Звезды

В Донецк едет американский дирижер, который работал с Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье

1 февраля Уинстон дан Фогель выступит в донецкой филармонии
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: АиФ / Ксения ПетровскаяФото: АиФ / Ксения Петровская
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Уже 1 февраля в донецкой филармонии выступит американский дирижер Уинстон дан Фогель. Об этом сообщил генеральный директор культурного учреждения Александр Парецкий.

- Уникальное событие. В Донецк приедет опытнейший оперный и симфонический дирижер, работавший с легендарными Барышниковым, Нуриевым, Паваротти, Кабалье и многими другими, - рассказал Александр Александрович.

Парецкий отметил, что Фогель примет участие в программе «Симфонические хиты Америки».

- Музыкант исполнит с Донецким академическим симфоническим оркестром имени С. С. Прокофьева музыку Гершвина, Бернстайна, Барбера и Крестона, - анонсировал Александр Парецкий.

Уинстон дан Фогель – американский дирижер израильского происхождения. Основатель, президент и художественный руководитель Opera USA, а также, художественный руководитель союза «Mastodon».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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