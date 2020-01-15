Погода в ЛНР: 15 января в Республике облачно с прояснениями

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:29:17+03:00

Синоптики прогнозируют 15 января в ЛНР до 3 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в среду, пятнадцатого января в ЛНР ожидается ночью от пяти градусов мороза, днем - до трех градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 января до 21.00 15 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

ИСТОЧНИК KP.RU