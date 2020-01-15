2020-01-15T10:29:17+03:00
Общество

Погода в ЛНР: 15 января в Республике облачно с прояснениями

Синоптики прогнозируют 15 января в ЛНР до 3 градусов тепла
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Январь в Луганске. Фото: instagram.com/i_love_lugansk/Январь в Луганске. Фото: instagram.com/i_love_lugansk/
Изменить размер текста:

Сегодня, в среду, пятнадцатого января в ЛНР ожидается ночью от пяти градусов мороза, днем - до трех градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 14 января до 21.00 15 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крещение в Горловке 2020: Список мест массового купания на праздник
НМ ЛНР: Для постановочных съемок на линию разграничения в Донбассе прибыли иностранные журналисты
«Для нас это важный день!» Ровно 5 лет назад донецкий аэропорт был освобожден от украинских «киборгов»
ВСУ заняли дома мирных жителей Кряковки и разместили во дворе бронетехнику
В Донецк едет американский дирижер, который работал с Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье
16-летний житель Тореза украл у пенсионерки уголь
Киевские силовики обстреляли Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР
Украинская армия обстреляла все направления ДНР
В 59-й бригаде ВСУ исчезло стрелковое оружие и боеприпасы
Погода в ЛНР: 15 января в Республике облачно с прояснениями
Погода в Донецке на день: 15 января будет облачно, без дождя и снега
Такого здесь не было даже до войны: В Дебальцево откроют кондитерское производство
Крещение в Макеевке 2020: Список мест массового купания на праздник
Какой срок действия у временного удостоверения личности в ДНР?
15 января радио и телевизоры в ДНР не будут работать до двух часов дня
«Похоже в рубашке родились»: В Донецке молодые шумахеры врезались в столб электропередач
В школах ДНР введут новый предмет «Уроки Победы»