Погода в ЛНР: 15 января в Республике облачно с прояснениями
Сегодня, в среду, пятнадцатого января в ЛНР ожидается ночью от пяти градусов мороза, днем - до трех градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 14 января до 21.00 15 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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