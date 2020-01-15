2020-01-15T09:52:46+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 15 января будет облачно, без дождя и снега

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 15 января ожидается пасмурная погода, без осадков
Ольга ГОРДО
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Зима по-прежнему без снега. Фото: Евгения КарпачеваЗима по-прежнему без снега. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 15 января ожидается пасмурная погода, осадков не предвидится.

- Весь день в Донецке будет пасмурная погода, без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +4. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:14, закат – 17:02, долгота дня 8 часов 48 минут.

По народному календарю 15 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» — этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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