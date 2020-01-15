Такого здесь не было даже до войны: В Дебальцево откроют кондитерское производство

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:20:56+03:00

В феврале исполнится пять лет с завершения "Дебальцевского котла". Фото: dnr-live.ru

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В Дебальцево уже через пару недель откроют кондитерское производство, которого здесь не было даже до войны. Глава города Игорь Захаревич признался, что уже оценил по достоинству бисквитные кексы.

Вот такие маффины будут выпекать в Дебальцево. Фото: Игорь Захаревич

- В начале февраля готовим открытие кондитерского цеха в нашем Городе воинской славы - Дебальцево. Такого производства не было на территории города, это первая ласточка. Знакомьтесь, маффин бисквитный фруктовый и самое главное натуральный, - сообщил руководитель города.

Дончане приняли эту новость с воодушевлением. Когда вокруг засилье секондов и аптек, а на каждом втором здании висит табличка «Аренда», радуешься каждому проявлению жизни и созданию даже небольших производств.

А если вспомнить, что довелось пережить этому городу еще сравнительно недавно, то понимаешь всю значимость этого события, которое в любом другом мирном городе отнесли бы к рядовым. В феврале 2015 года закончился страшный «Дебальцевский котел», унесший сотни человеческих жизней и ставший еще одной победой военных Республики.

- Мы выстояли. Сваренные «вкрутую» в этом «котле» испытаний, мы стали жестче, у нас добавилось морщинок и седины, - вспоминает свидетель тех страшных событий, журналист Нелли Сайниди. - Но мы стали в разы сильнее, мы поверили - а, может, нашли? - самих себя. Победа под Дебальцево стала нашим символом веры. Она досталась дорогой ценой. Наш город вышел из «котла» практически полностью разрушенным. И каждая из этих руин, оставленных на нашей земле оголтелыми «свидомитами», была частью нашей жизни, нашей боли, нашей ненависти и любви. На каждой лежал отпечаток чьей-то покалеченной судьбы, слез, отчаяния и боли.

Поэтому так радует открытие этого производства. Ведь, что может быть более мирного, чем приготовление еды? И пусть котлы в Донбассе отныне будут только для еды.

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ИСТОЧНИК KP.RU