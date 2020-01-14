Обстановка в Донбассе: За сутки один военнослужащий ДНР погиб, обстреляны Трудовские, Жабичево, Голубовское и Саханка
Война продолжает уносить жизни наших ребят. Вчера во время очередного обстрела Украиной территории ЛНР, погиб военнослужащий народной милиции. Мужчина получил ранение, не совместимое с жизнью.
Также вчера киевские военные восемь раз обстреляли территорию ДНР. ПО мирным городам и поселкам Республики, а именно – по «Вольво-центру», Красному Партизану, Трудовским, Жабичево, Доломитному, Саханке - огонь велся из БМП БТР, минометов калибром 82 миллиметра, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Помимо этого, по мирным работал снайпер. Количество обстрелов и боеприпасов, как обычно, подсчитали в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило восемь раз, – отметили в СЦКК. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 71 единица.
За тот же период территорию ЛНР обстреляли два раза. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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