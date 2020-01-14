Остановленный пятнадцать лет назад хлебокомбинат в Еленовке, снова начнет выпекать хлеб

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:04:19+03:00

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Когда-то давно многие дончане специально ездили в Еленовку за хлебом – уж очень вкусный был. Понятно, что можно было купить и в магазинах города, но лучше по дороге на море или с моря заехать и купить буханку теплого с хрустящей корочкой буханку еленовского хлеба. В 2005 году завод закрылся. И вот новость - республиканское предприятие «Еленовский комбинат хлебопродуктов» после 15 лет перерыва в скором времени вновь начнет печь хлеб. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Аграрный Донбасс».

- В помещении комбината уже восстанавливается техника для выпечки хлеба и оформляются необходимые документы, после получения которого на прилавках Республики появится хлеб «Кирпичик», – отметили в пресс-службе. – Работа цеха по выпечке хлебобулочных изделий была приостановлена 15 лет назад.

Сотрудники хлебокомбината также рассказали, что возможно на предприятии кроме хлеба будут производить мюсли, макароны и крупы.

Напомним, что еленовский хлебокомбинат находится в прифронтовом поселке Еленовка, что к югу от Донецка. Открыт в 1988 году. До войны был одним из крупнейших в регионе. В 2018-м включен в ГК «Аграрный Донбасс». Основное направление деятельности комбината — производство пшеничной муки. На предприятии функционирует собственный элеватор. В марте 2018 года предприятие начало выпускать манную крупу.

ИСТОЧНИК KP.RU