Глава Петровского района: «Обстрелы со стороны Украины затухают»

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В некоторых «шумных» районах Донецка становится тише – не так слышны обстрелы, а если и слышны, то только из стрелкового. Об этом сообщил глава Петровского района Донецка Максим Жуковский.

- Сейчас обстрелы со стороны вооруженных сил Украины на стадии «затухания». Мы иногда наблюдаем и слышим отголоски стрелкового оружия, но в целом ситуация имеет более стабильный характер. Это положительно сказывается на настроении местного населения, — отметил Жуковский.

Тишина на линии разграничения вблизи Петровского района позволяет интенсивно восстанавливать разрушенные дома, коих во время обстрелов только по этому району было разрушено более двух тысяч.

- Мы ведем активную работу по восстановлению инфраструктуры и по мере возможности восстанавливаем жилища, которые были разрушены. Надеемся, что этот конфликт близится к стадии завершения, мы на это возлагаем огромные надежды, — отметил глава района.

Напомним, что Петровский район – один из самых пострадавших в Донецке. Он находится на западе города. С 2014 года регулярно обстреливается со стороны армии Украины из различного оружия и орудий. Но последние дни район почти не обстреливается. За первые две недели 2020 года обстрелы фиксировались всего три раза. Применялись гранатометы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU