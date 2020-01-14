Погода на день в Луганске: 14 января ожидается переменная облачность, без осадков
Четырнадцатого января температура воздуха в ЛНР будет колебаться от пяти градусов мороза ночью до четырех градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 13 января до 21.00 14 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; местами туман, слабый гололед, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ноль – минус пять, днем минус один – плюс четыре", - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью от нуля до трех градусов мороза, днем – минус один – плюс один градус.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 2-4 градуса мороза ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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