Погода на день в Луганске: 14 января ожидается переменная облачность, без осадков

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:07:15+03:00

Синоптики прогнозируют 14 января в ЛНР до четырех градусов тепла, без существенных осадков

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Четырнадцатого января температура воздуха в ЛНР будет колебаться от пяти градусов мороза ночью до четырех градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 13 января до 21.00 14 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; местами туман, слабый гололед, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ноль – минус пять, днем минус один – плюс четыре", - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью от нуля до трех градусов мороза, днем – минус один – плюс один градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 2-4 градуса мороза ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU