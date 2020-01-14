Погода в Донецке на день: 14 января ожидается пасмурная погода

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:39:43+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 14 января ожидается пасмурная погода, осадков не предвидится.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +3. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:14, закат – 17:00, долгота дня 8 часов 46 минут.

По народному календарю 14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год — к весне поворот». Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.

ИСТОЧНИК KP.RU