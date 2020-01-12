В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику

12 Янв. 2020 2020-01-12T21:07:34+03:00

Хотелось бы, чтобы дончане видели свое будущее в Республике. Фото: Евгении Карпачевой

Для этого депутаты Народного Совета примут в 2020 году пакет законов

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Депутаты Народного Совета ДНР планируют в 2020 году принять пакет законов, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране. Хотелось бы, чтобы дончане видели будущее свое и своих детей в Республике, а не уезжали в поисках лучшей доли.

- Чтобы содействовать привлечению инвестиций, нами проводится работа в различных министерствах и ведомствах Республики. С этой целью начата активная разработка законопроекта «Об инвестиционной деятельности», надеемся, что на весенней сессии мы его примем, – сообщил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Также будут приняты меры по снижению госконтроля за бизнесом в части уменьшения количества контролирующих инстанций и оснований для проверок; разработке закона «О финансовой аренде (лизинге)»; внесении изменений в закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», которые могут коснуться расширения перечня субъектов инвестиционной деятельности; обеспечение эффективной системы платежей и расчетов.

Это позволит создать в ДНР оптимальные условия для бизнеса. Принятие этих законов точно облегчит жизнь бизнесу в Республике и сделает ДНР более привлекательной для иностранных инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU