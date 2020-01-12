В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Депутаты Народного Совета ДНР планируют в 2020 году принять пакет законов, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране. Хотелось бы, чтобы дончане видели будущее свое и своих детей в Республике, а не уезжали в поисках лучшей доли.
- Чтобы содействовать привлечению инвестиций, нами проводится работа в различных министерствах и ведомствах Республики. С этой целью начата активная разработка законопроекта «Об инвестиционной деятельности», надеемся, что на весенней сессии мы его примем, – сообщил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.
Также будут приняты меры по снижению госконтроля за бизнесом в части уменьшения количества контролирующих инстанций и оснований для проверок; разработке закона «О финансовой аренде (лизинге)»; внесении изменений в закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», которые могут коснуться расширения перечня субъектов инвестиционной деятельности; обеспечение эффективной системы платежей и расчетов.
Это позволит создать в ДНР оптимальные условия для бизнеса. Принятие этих законов точно облегчит жизнь бизнесу в Республике и сделает ДНР более привлекательной для иностранных инвестиций.
ИСТОЧНИК KP.RU