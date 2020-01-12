Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:09:18+03:00

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В сентябре в ДНР приезжала делегация известных российских писателей-фантастов. В их числе был и Роман Злотников. Писатель проехал целый тур по городам Республики.

На каждой остановке он встречался и разговаривал с местными жителями, а также узнавал каково это жить в военном регионе. К концу поездки у Злотникова появилась идея, которую он поспешил воплотить, когда вернулся в Москву.

— Народ, вот какая у меня мысль появилась. Когда я был в Донецке, то из разговоров выяснилось, что очень многие дети ни разу не были в Москве или Питере. Трудно им это. Неподъемно считай, — пишет Роман на своей странице «ВКонтакте». — Я тут прикинул. У меня на странице пять тысяч подписчиков. А что если нам скинутся и отправить хотя бы 10 – 12 девчонок из Макеевского педагогического колледжа дней на 5 – 6 в Москву. Девчонкам 15 – 17 лет. Начало жизни… Даже если пятая часть моих подписчиков скинется хотя бы по 250 рублей – это вполне возможно.

Денежный сбор Романа Злотникова практически подошел к концу. На сегодняшний день писателю и его подписчикам удалось собрать денег на поездку в Москву для шести девушек. Это в два раза меньше, чем планировал Злотников на старте своей акции.

За эти деньги студенток заселят в хостел, обеспечат питание и будут водить по туристическим местам Москвы.

В развлекательной программе студенток уже есть обзорная экскурсия по столице, посещение храма Христа Спасителя и поход на крупнейший в Европе каток ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU