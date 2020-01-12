2020-01-12T18:09:18+03:00
Общество

Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки

Также для девушек подготовили развлекательную программу и встречу с подписчиками
Екатерина Сорока
Поделиться:
Также девочки хотят встретиться с подписчиками писателя, которые помогли воплотить их мечту. Фото: topspiski.comТакже девочки хотят встретиться с подписчиками писателя, которые помогли воплотить их мечту. Фото: topspiski.com
Изменить размер текста:

В сентябре в ДНР приезжала делегация известных российских писателей-фантастов. В их числе был и Роман Злотников. Писатель проехал целый тур по городам Республики.

На каждой остановке он встречался и разговаривал с местными жителями, а также узнавал каково это жить в военном регионе. К концу поездки у Злотникова появилась идея, которую он поспешил воплотить, когда вернулся в Москву.

— Народ, вот какая у меня мысль появилась. Когда я был в Донецке, то из разговоров выяснилось, что очень многие дети ни разу не были в Москве или Питере. Трудно им это. Неподъемно считай, — пишет Роман на своей странице «ВКонтакте». — Я тут прикинул. У меня на странице пять тысяч подписчиков. А что если нам скинутся и отправить хотя бы 10 – 12 девчонок из Макеевского педагогического колледжа дней на 5 – 6 в Москву. Девчонкам 15 – 17 лет. Начало жизни… Даже если пятая часть моих подписчиков скинется хотя бы по 250 рублей – это вполне возможно.

Денежный сбор Романа Злотникова практически подошел к концу. На сегодняшний день писателю и его подписчикам удалось собрать денег на поездку в Москву для шести девушек. Это в два раза меньше, чем планировал Злотников на старте своей акции.

За эти деньги студенток заселят в хостел, обеспечат питание и будут водить по туристическим местам Москвы.

В развлекательной программе студенток уже есть обзорная экскурсия по столице, посещение храма Христа Спасителя и поход на крупнейший в Европе каток ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки