Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:12:28+03:00

Белку, в ее постоянном движении, не так просто запечатлеть, а тут еще и с орехом. Фото: Роман Кишкань

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Белками в Донецке давно никого не удивишь. Черные, рыжие - каких только фото не увидишь. Причем живут они не где-то в парках или скверах, а непосредственно в городских дворах. У меня, например, в центре города под окном поселилось целое беличье семейство и каждое утро с чашечкой кофе в руке я наблюдаю, как они парят, зависая в воздухе, хватаются уже в последний момент за ветви деревьев, кажется даже, будто на них земное притяжение не распространяется!

Запасы на зиму. Фото: Роман Кишкань

А вот заведующему госкомэкополитики ДНР Роману Кишканю удалось в парке второго городского пруда Донецка поймать в объектив фотоаппарата интересный кадр - белка схватила орех и куда-то спешит с ним по своим важным беличьим делам. Она замерла на миг, будто специально давая себя сфотографировать.

Кстати, белки нуждаются в подкармливание зимой, когда добыть корм становится очень трудно. В этот период белки часто умирают от голода. Сейчас в Донецке земля пока не покрыта сугробами, но ничто не мешает подкормить рыжих проказниц, а может и приручить их, если повезет!

ИСТОЧНИК KP.RU