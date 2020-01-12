Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:34:56+03:00

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Зима в Донецке то робкая девочка, то истеричная тетка. Вот и январь пока не радует снежной погодой и морозами. За окном 0 градусов и серая гриппозная сырость. Настоящей зимы с Донецком пока не случилось.

В воскресенье 12 января с утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Утром продолжится ночной мелкий снег, но ближе к полудню он должен закончиться.

Правда, синоптики обещают нам -2. Но без снега. Увы, зимние каникулы у детворы прошли без традиционных зимних забав - санок, снежек, катания с горок. Но зато не было травм, увечий и ДТП, которые часто сопровождают гололед и снегопад.

В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы». В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей.

ИСТОЧНИК KP.RU