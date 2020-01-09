2020-01-09T22:43:48+03:00
Общество

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку

Новогодние каникулы в столице России провели ребята льготной категории и одаренные дети
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города ДонецкаДети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка
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9 января 37 юных дончан вернулись домой из Москвы, где участвовали в незабываемых новогодних мероприятиях. Настоящий праздник ребятишкам льготной категории и одаренным детям устроила администрация города Донецка совместно с общественной организацией «Землячество Донбассовцев» при поддержке Правительства Москвы.

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

- Для детей была проведена насыщенная программа с массой познавательных и развлекательных мероприятий. Ребята окунулись в праздничную атмосферу красочных новогодних шоу, посетили увлекательные экскурсии, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, получили подарки и массу радостных и ярких впечатлений, - рассказали «КП» в администрации Донецка.

Для донецких школьников была организована обзорная экскурсия по Москве, поход в музей кино ВДНХ. Ребята приняли участие в разнообразных экскурсиях и квестах, посетили интерактивный экоцентр «Воробьевы горы», технопарк «Мосгормаш» и Останкинскую башню. В ходе представления «Елка в Гостином Дворе» детей ждало путешествие в Снежную лабораторию Деда Мороза. Особые впечатления у ребят оставила экскурсия на завод Соса Соla и, конечно, новогоднее представление «Московский Кремль и Кремлевская Елка».

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

Администрация города Донецка выражает благодарность мэру города Москвы Сергею Собянину, Департаменту национальной политики и межрегиональных связей и Региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» в Москве за теплый прием, высокий уровень организации и проведения мероприятий для донецких детей.

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

Дети из Донецка побывали в Москве, где посетили Кремлевскую Елку. Фото: администрация города Донецка

ИСТОЧНИК KP.RU

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