Обстановка в Донбассе: по Саханке, Горловке, Доломитному ВСУ выпустили пятнадцать боеприпасов

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:24:11+03:00

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Новогодние праздники подошли к концу, и Украина усилила частоту и интенсивность обстрелов. Только за вчера украинские военные обстреляли Доломитное, поселок шахты Гагарина, что на севере Горловки, село Саханку и район Донецкого аэропорта. Всего по населенным пунктам было выпущено пятнадцать боеприпасов. Печальную статистику сообщают в представительстве в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За прошедшие сутки Украина четыре раза обстреляла города и поселки Республики. По домам и улицам мирных ВСУ стреляли из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, - сообщили в СЦКК.

На самом деле, обстрелов было гораздо больше, но обстрелы из оружия меньше 12,7 миллиметров не считаются.

Днем раньше, седьмого января, украинские военные «всего лишь» два раза обстреляли поселки Республики, выпустив по нашим гражданам "всего лишь" шесть боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU