Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Температура воздуха в ЛНР 9 января будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 8 января до 21.00 9 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах гололедица, ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 3 - плюс 2 градуса, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 6-8 градусов ночью и минус 1-3 градуса днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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