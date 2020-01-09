Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:29:33+03:00

Синоптики прогнозируют 9 января в ЛНР от 8 градусов мороза до 2 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Температура воздуха в ЛНР 9 января будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 2 градусов тепла днем, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 8 января до 21.00 9 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах гололедица, ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 3 - плюс 2 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 6-8 градусов ночью и минус 1-3 градуса днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

ИСТОЧНИК KP.RU