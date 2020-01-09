Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:35:52+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 9 января ожидается пасмурная погода, без осадков

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9 января в Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. С самого утра и до самого вечера небо в Донецке будет затянутым, но осадков не предвидится.

- Столбики термометров поднимутся до отметки + 1. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре Республики.

Восход солнца в Донецке в 08.17. Закат – 16.54. Долгота дня 8 часов 37 минут.

По народному календарю 9 января почитается память святого апостола Стефана. Наши предки заметили, что если в этот день шел сильный снег, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

Напомним, сейчас в Республике, снова действует комендантский час с 23.00 до 5.00. В это время не стоит появляться на улице. Ранее он был отменен на праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU