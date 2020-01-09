2020-01-09T09:35:52+03:00
Общество

Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 9 января ожидается пасмурная погода, без осадков
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Снег в Донецке пока держится. Фото: Евгения КарпачеваСнег в Донецке пока держится. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

9 января в Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. С самого утра и до самого вечера небо в Донецке будет затянутым, но осадков не предвидится.

- Столбики термометров поднимутся до отметки + 1. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре Республики.

Восход солнца в Донецке в 08.17. Закат – 16.54. Долгота дня 8 часов 37 минут.

По народному календарю 9 января почитается память святого апостола Стефана. Наши предки заметили, что если в этот день шел сильный снег, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

Напомним, сейчас в Республике, снова действует комендантский час с 23.00 до 5.00. В это время не стоит появляться на улице. Ранее он был отменен на праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2022 году пенсии зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области
В Турции откроется представительство ДНР
Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода
«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска
Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: В ЛНР полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области
Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против
В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране