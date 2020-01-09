«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска

9 Янв. 2020 2020-01-09T00:35:52+03:00

В Киев 28-летняя девушка переехала в 2015 году

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В Киеве уже известны имена всех 11 жителей Украины, погибших в страшной авиакатастрофе в Тегеране 8 января. Среди них 28-летняя Валерия Овчарук из Луганска. Она работала бортпроводником.

Авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Причины крушения выясняются. Все находившиеся на борту погибли – 176 человек. В основном, это были иностранцы, рейс должен был прибыть утром в аэропорт «Борисполь» и состыковывался по времени со многими вылетами в Европу. Среди погибших 11 граждан Украины – два пассажира и девять членов экипажа.

28-летняя Валерия Овчарук из Луганска работала бортпроводником в разбившемся «Боинге». Фото: Личный архив Валерии ОВЧАРУК

Бортпроводником лайнера работала 28-летняя Валерия Овчарук из Луганска. Известно, что в Луганске Валерия окончила среднюю школу №48, поступила в Луганский железнодорожный колледж, на факультет бухгалтерского учета. Во время учебы помимо основных дисциплин изучала английский, увлекалась аэробикой. После колледжа Валерия поступила в авиационный вуз.

В 2015 году она переехала в Киев. В столице Валерия устроилась работать бортпроводником. Вышла замуж – за пилота.

Девизом ее инстаграм-акаунта было: «Я верю, что могу летать... Я верю, что могу коснуться неба». Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

28-летняя Валерия Овчарук из Луганска работала бортпроводником в разбившемся «Боинге». Фото: Личный архив Валерии ОВЧАРУК

- Работа, я тебя люблю, - подписала свое последнее фото Валерия.

ИСТОЧНИК KP.RU