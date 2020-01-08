Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии

8 Янв. 2020 2020-01-08T23:31:02+03:00

Ольга Харасахал уверена, что ее методика спасет десятки тысяч жизней. Фото: UATV Russian

Эту методику уже используют в Мариупольском онкологическом диспансере

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Новость, пришедшая из Мариуполя, звучит, как мировая сенсация. Студентка первого курса медицинского университета Ольга Харасахал изобрела уникальную методику диагностики рака меланомы на ранних стадиях. Причем прибор этот не только эффективный, но и в сотню раз дешевле импортных аналогов. Его уже используют в Мариупольском онкологическом диспансере.

- При гематогенном метастазировании можно увидеть в крови опухолевые клетки и оценить перспективы развития заболевания у конкретного человека, - говорит главврач онкодиспансера Сергей Волошин.

Ольга в 14 лет начала работать волонтером в этом диспансере. В тот период медучреждение столкнулось с проблемой: государство отказало в финансировании закупки импортной методики диагностики опухолевых клеток. Тогда-то у школьницы появилась идея создать компактный и принципиально новый препарат.

По словам Ольги, ее разработка является авторской, а сам аппарат не имеет аналогов. В прошлом году работа Ольги Харасахал получила признание на нескольких престижных международных конкурсах для молодых ученых.

- Мечтаю, чтобы разработка стала широко используемой на Украине. Чтобы каждый пациент, который в этом нуждается, смог ею воспользоваться, - говорит Ольги Харасахал.

Она хочет получить патент на свое изобретение.

Вероятно, что найдутся противники у этого изобретения. И те, кто скептически встретит новую методику. Ей действительно еще предстоит пройти апробацию и доказать свою эффективность. Если получится, то методика станет спасением для десятков тысяч жителей донбасского региона, где люди подвержены заболеваниям рака.

ИСТОЧНИК KP.RU