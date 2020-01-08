Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Новость, пришедшая из Мариуполя, звучит, как мировая сенсация. Студентка первого курса медицинского университета Ольга Харасахал изобрела уникальную методику диагностики рака меланомы на ранних стадиях. Причем прибор этот не только эффективный, но и в сотню раз дешевле импортных аналогов. Его уже используют в Мариупольском онкологическом диспансере.
- При гематогенном метастазировании можно увидеть в крови опухолевые клетки и оценить перспективы развития заболевания у конкретного человека, - говорит главврач онкодиспансера Сергей Волошин.
Ольга в 14 лет начала работать волонтером в этом диспансере. В тот период медучреждение столкнулось с проблемой: государство отказало в финансировании закупки импортной методики диагностики опухолевых клеток. Тогда-то у школьницы появилась идея создать компактный и принципиально новый препарат.
По словам Ольги, ее разработка является авторской, а сам аппарат не имеет аналогов. В прошлом году работа Ольги Харасахал получила признание на нескольких престижных международных конкурсах для молодых ученых.
- Мечтаю, чтобы разработка стала широко используемой на Украине. Чтобы каждый пациент, который в этом нуждается, смог ею воспользоваться, - говорит Ольги Харасахал.
Она хочет получить патент на свое изобретение.
Вероятно, что найдутся противники у этого изобретения. И те, кто скептически встретит новую методику. Ей действительно еще предстоит пройти апробацию и доказать свою эффективность. Если получится, то методика станет спасением для десятков тысяч жителей донбасского региона, где люди подвержены заболеваниям рака.
ИСТОЧНИК KP.RU