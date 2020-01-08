8 Янв. 2020 2020-01-08T13:12:00+03:00

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране. Фото: twitter.com

Сегодня утром вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране разбился самолет – погибли все 178 пассажиров и членов экипажа

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- Сегодня в Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находилось 178 человек. Выражаю соболезнования семьям погибших, - написал Глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в соцсети Twitter.

Известно, что пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ) направлялся в Киев и потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. По сообщению украинской авиакомпании, все 178 пассажиры и члены экипажа погибли.

Весь экипаж состоял из граждан Украины. Также среди пассажиров были два украинца. Остальные – жители Ирана, Канады, Германии, Швеции, Великобритании, Афганистана.

Самолет упал буквально через две минуты после взлета. На видео видно, что лайнер горел при падении.

Кстати, Киев только сейчас прекратил полеты своих самолетов в этот регион, который находится на пороге войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU