Погода в Луганске 8 января: гололед, туман, мокрый снег и около нуля градусов

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:29:40+03:00

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду

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Плохую, некомфортную погоду прогнозируют синоптики 8 января на территории Луганской Народной Республики. Ночью и утром местами будет сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Временами слабые осадки в виде снега, мокрого снега. Местами сильные гололедные отложения, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем от минус 5 до нуля градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 4-6 градусов, днем 1-3 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 3-5 градусов ночью до нуля – минус 5 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 5-7 градусов мороза и до минус 1 – 3 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 9 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 4-9, днем 1-6 градусов мороза. 10 января – переменная облачность, временами снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU