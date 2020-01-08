2020-01-08T07:50:03+03:00
Политика

Погода в Донецке 8 января: облачно, без осадков и 2 градуса мороза

Синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер, порывами – до 9 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецк пришла настоящая зима со снегомВ Донецк пришла настоящая зима со снегомФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В Донецк и Донецкую Народную Республику, наконец-то, пришла зима со снегом. Выпавший в Сочельник снег не растает и в среду, 8 января. На радость детворе, которая играет в снежки, катается с горок и лепит снежных баб. Синоптики прогнозируют, что облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается. Лишь изредка, местами будет небольшой снег.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от −3 до −2 градусов. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 3-5 м/с. Порывами до 9 м/с.

На дорогах будет скользко. Это предупреждение не только для водителей, но и пешеходов.

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Бабьи каши. По каше и погоду предсказывали на ближайшее время: если каша в печи румянится — к снегу. Если до этого времени земля еще хорошо не промерзла, то летом соку не даст, то есть урожай будет не очень хорошим. Наблюдали в этот день за солнцем и за птицами: если около солнца появлялась светлая полоса, это предвещало снег. Если синица с утра пищит — быть морозу ночью, а если галки и вороны устроили непрекращающийся гвалт — быть снегопаду или метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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