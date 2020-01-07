Мехти Логунов поблагодарил Юлию Чичерину за ее участие в освобождении из плена

7 Янв. 2020 2020-01-07T22:01:19+03:00

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85-летний недавно освобожденный из украинского плена Мехти Логунов поздравил сегодня с Рождеством рок-певицу и большого друга Донбасса Юлию Чичерину. Он также поблагодарил ее за участие в освобождении из плена.

Мехти являет собой настоящий пример стойкости и мужества, глядя на которого понимаешь, какие были лучшие представители советского поколения.

- Я сидел в СИЗО в полной изоляции и только сейчас узнал, что вы принимали участие в моей судьбе. Благодарю вас от всего сердца. Храни вас Господь, Юлечка. Бог даст, увидимся, - записал он видео обращение к певице.

Мехти поздравил Юлю с Рождеством и пожелал ей всего самого доброго.

- Я слыхал в 1941 году фразу: "Наше дело правое! Враг будет разбит. Победа будет за нами!" - на прощание сказал Мехти.

ИСТОЧНИК KP.RU