2020-01-07T12:06:06+03:00
Общество

Как донецкая детвора отдыхает в России на новогодних каникулах

Москва традиционно гостеприимно принимает в зимние праздники детей Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Концерт "Чудо Рождества" в Москве. Фото: архив Елены РоманенкоКонцерт "Чудо Рождества" в Москве. Фото: архив Елены Романенко
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Семь детей шахтеров из Кировского отправились в город Серпухов Московской области на праздничную программу в честь Рождества Христова.

- Ребята посетят рождественские спектакли, мастер-классы, побывают на экскурсионных программах, в аквапарке. Также они получат новогодние подарки, — сообщили в Русском центре.

Также зимние каникулы для детей Донбасса уже традиционно организовала Международная волонтерская группа "Москва-Донбасс".

В этом году 20 детей от семи до 12 лет – хореографический коллектив "ЧудоДети" – проводят зимние каникулы в Москве с 5 по 8 января. Дети демонстрируют свои таланты, а также для них проводят экскурсии по Москве и дарят им подарки.

- Мы были приглашены на спектакль "Ночь перед Рождеством" не куда-нибудь, а в кукольный театр имени Образцова, - рассказала руководитель волонтерской группы Елена Романенко только про один день каникул. - Это, конечно, феерическое представление. Я не знаю, где наши дети брали силы, но аплодировали и кричали "браво" они громче всех в зрительском зале, который был, конечно же, полон. Ну и кроме спектакля, мы еще ухитрились побывать на елке здесь же, в театре, в музее кукол.... Мне мало в сутках 24 часа. Несмотря на все мои способности, не получается все успеть. Но я стараюсь. И дети все терпят, Режим и график у нас сумасшедший просто. Хотим за три дня увидеть как можно больше и одновременно оказываться в нескольких местах!

Новогодняя Москва предложила гостям и президентскую ёлку, и походы в музей, и творческие конкурсы.

- Я очень рад, что вы познакомитесь с Москвой, которая в новогодние праздники становится нарядной, сказочно красивой, по-новогоднему волшебной! Москва – это город, в котором живут добрые друзья, город, навсегда связанный с историей Донецкой Народной Республики, - обратился к донецкой детворе руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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