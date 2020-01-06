В Макеевке запустили автобус с пандусом для людей с ограниченными возможностями
26 декабря на «Прямой линии с Денисом Пушилиным» Ирина Чибизова, председатель Макеевской городской ассоциации людей с ограниченными физическими возможностями «Ника плюс», попросила Главу Республики уделить больше внимания их сообществу. Женщина рассказала о проблеме с общественным транспортом. О том, что активные колясочники не могут ездить в автобусах, потому что в них нет специальных пандусов. И попросила помощи у Дениса Пушилина.
В итоге через две недели после обращения по маршруту номер 19 «ДС Плехановская – Молокозавод» в Макеевке в тестовом режиме запустили специальный автобус. Он несколько больше и шире обычного автобуса, внутри встроен кондиционер, а у входа есть специальный пандус для колясок.
— Такой автобус нужен не только для людей с инвалидностью, но для всех граждан маломобильной категории. Это и пожилые люди, и мамы с детками в колясках… А для инвалидов-колясочников такой автобус – это просто жизненная необходимость. Особенно для тех, которые не сидят дома, а реализовывают себя в спорте и других видах деятельности. Макеевка давно нуждалась в таком транспорте, — рассказала Ирина Чибизова.
Если тест пройдет удачно, то на дороги города появится еще несколько таких автобусов. Их запустят по тем маршрутам, где нет троллейбусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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