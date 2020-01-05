Погода в Донецке на день: 5 января ожидается дождь, мокрый снег

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:19:58+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 5 января ожидается пасмурная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Мелкий дождь будет идти почти весь день. Утром он усилился, но к вечеру постепенно утихнет. Столбики термометров поднимутся до отметки +1. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:18, закат – 16:49, долгота дня 8 часов 31 минута.

По народному 5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул, ветер подул» — это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января).

ИСТОЧНИК KP.RU