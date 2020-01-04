2020-01-04T20:34:30+03:00
Политика

Более двадцати договоров о международном сотрудничестве заключено в ДНР за 2019 год

МИД ДНР подвел итоги работы 2019 года
Ольга ГОРДО
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Глава ДНР Денис Пушилин и руководители иностранных делегаций. Фото: https://e-news.su/Глава ДНР Денис Пушилин и руководители иностранных делегаций. Фото: https://e-news.su/
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Министерства и ведомства продолжают подводить итоги работы за минувший год. Министерство иностранных дел отрапортовало о заключенных в 2019-м договорах. А это свыше двадцати международных договоров о сотрудничестве, которые заключила ДНР в 2019 году. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Республики.

- В 2019 году Донецкая Народная Республика заключила более двадцати официальных договоров, соглашений и меморандумов», – отметили в МИД.

Там добавили, что наиболее значимые – соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым и Народным Советом ДНР, соглашение о межпарламентском сотрудничестве между ДНР и Республикой Южная Осетия, протокол о межпарламентском сотрудничестве с ЛНР.

Также в МИД рассказали, что за минувший год ДНР посетили около шестисот делегатов из двадцати пяти стран

- За 2019 год Республику посетили около шестисот иностранных делегатов из двадцати пяти стран. К нам приезжают как делегации из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, так и политические и общественные деятели из стран дальнего зарубежья, – отметили в МИД.

Также рассказали, что в 2019 году расширилась география зарубежных контактов Республики – теперь ДНР сотрудничает с представителями Сирии, Турции, Бразилии и Бангладеш, Йемена, Таджикистана, Ирана, Египта и многими другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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