В феврале Украина запускает новый телеканал для вещания на Донбасс, главред которого считает местных жителей обезьянами

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С середины февраля Украина начнет вещание нового телеканала, цель которого вернуть жителей республик в информационное и культурное пространство Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Отвечать за информационное вещание будет бывшая главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.

- Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — говорит она.

Сама же Елена Трибушная известна своими резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса. «Вата» и «обезьяны» - именно так называет Трибушная дончан. По ее мнению это «называть вещи своими именами».

Для пущей убедительности телеканал пойдет на беспрецедентные и пртивозаконные меры – добавит в сетку вещания русскоязычные программы и сериалы.

Украинский министр культуры, молодежи и спорта Бородянский сообщил, что новый телеканал для «оккупированных» Крыма и Донбасса будет вещать на двух языках - украинском и русском. По мнению министра, сигнал нового телеканала может охватить до 80 процентов не только Донбасса, но еще и Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU