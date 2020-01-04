2020-01-04T16:45:32+03:00
Политика

В феврале Украина запускает новый телеканал для вещания на Донбасс, главред которого считает местных жителей обезьянами

Еще одна попытка украинских властей «образумить» жителей Донбасса для последующего возврата в Украину
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Члевек, считающий жителей Донбасса обезьянами, будет возвращать их в Украину. Фото: https://telekritika.ua/Члевек, считающий жителей Донбасса обезьянами, будет возвращать их в Украину. Фото: https://telekritika.ua/
Изменить размер текста:

С середины февраля Украина начнет вещание нового телеканала, цель которого вернуть жителей республик в информационное и культурное пространство Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Отвечать за информационное вещание будет бывшая главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.

- Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — говорит она.

Сама же Елена Трибушная известна своими резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса. «Вата» и «обезьяны» - именно так называет Трибушная дончан. По ее мнению это «называть вещи своими именами».

Для пущей убедительности телеканал пойдет на беспрецедентные и пртивозаконные меры – добавит в сетку вещания русскоязычные программы и сериалы.

Украинский министр культуры, молодежи и спорта Бородянский сообщил, что новый телеканал для «оккупированных» Крыма и Донбасса будет вещать на двух языках - украинском и русском. По мнению министра, сигнал нового телеканала может охватить до 80 процентов не только Донбасса, но еще и Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Армия Киева разместила тяжелое вооружение в жилом селе Кряковка
В ДНР бывшим пленным предоставят жилье и выплатят единоразовую помощь
В феврале Украина запускает новый телеканал для вещания на Донбасс, главред которого считает местных жителей обезьянами
Донецкий кузнец Виктор Михалев подарил Жириновскому кованую корону
Донецкая железная дорога перевезла в 2019 году более миллиона человек
В ДНР определили самый спортивный город 2019 года
На КПВВ в Горловке умерла пожилая женщина
За минувшие сутки Украина выпустила по ДНР четыре снаряда
Погода на день в Луганске: 4 января ожидается переменная облачность, слабый туман
В ДНР восстанавливают школы и детсады, которые расстреливали украинские боевики
Погода в Донецке на день: 4 января ожидается пасмурная погода, без осадков
На «Алчевском металлургическом комбинате» начат ремонт печи
«Украина сама отказалась от дончан»! Гражданами России стали уже 196 тысяч жителей Донбасса - по обе стороны линии разграничения
«Съели продукты от волонтера Романа Донника»! В 93-й бригаде ВСУ двадцать пять бойцов заболели дизентерией
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера на четвертом этаже
Рядом с Ясиноватой в Донбассе могут открыть новый пункт пропуска
Штрафовать водителей за отсутствие страховки в ДНР начнут с июня
«Гибли и калечились по пьянке!» Украинская армия за неделю потеряла в Донбассе 60 солдат и офицеров
Сказка «12 месяцев» продолжается: в Луганске зацвели подснежники, фиалки и пролески
Мальчик – сирота дал объявление в газету и нашел маму
Дети не увидели «Щелкунчика»! В Макеевке горел театр юного зрителя
У военных ДНР стаж будет определяться из расчета месяц службы за три
Украинская армия обстреляла пригороды Донецка и Горловки
Погода в Луганске: 3 января гололед и туман, днем до 2 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 3 января будет пасмурно и около нуля градусов
Атошники перестреляли друг друга в новогодние праздники
Главную елку Республики уберут после Старого Нового года
Весь январь в Республике будут проходить продовольственные ярмарки