В феврале Украина запускает новый телеканал для вещания на Донбасс, главред которого считает местных жителей обезьянами
С середины февраля Украина начнет вещание нового телеканала, цель которого вернуть жителей республик в информационное и культурное пространство Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Отвечать за информационное вещание будет бывшая главный редактор "24 канала" Елена Трибушная.
- Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы, — говорит она.
Сама же Елена Трибушная известна своими резкими высказываниями в адрес жителей Донбасса. «Вата» и «обезьяны» - именно так называет Трибушная дончан. По ее мнению это «называть вещи своими именами».
Для пущей убедительности телеканал пойдет на беспрецедентные и пртивозаконные меры – добавит в сетку вещания русскоязычные программы и сериалы.
Украинский министр культуры, молодежи и спорта Бородянский сообщил, что новый телеканал для «оккупированных» Крыма и Донбасса будет вещать на двух языках - украинском и русском. По мнению министра, сигнал нового телеканала может охватить до 80 процентов не только Донбасса, но еще и Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU
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