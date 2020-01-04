2020-01-04T09:51:10+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 4 января ожидается переменная облачность, слабый туман

Синоптики прогнозируют днем 4 января в ЛНР до 6 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Новогодний Луганск. Фото: https://www.instagram.com/i_love_luganskНовогодний Луганск. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk
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Четвертого января Температура воздуха в ЛНР будет колебаться от 6 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 3 января до 21.00 4 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью минус 2-4 градуса, днем – 2-4 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 3-5 градусов ночью до нуля – 2 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до плюс 1 – 3 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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