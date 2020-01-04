2020-01-04T08:12:43+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 4 января ожидается пасмурная погода, без осадков

По сообщениям синоптиков, в ДНР суббота, 4 января, ожидается пасмурная погода
Ольга ГОРДО
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Январь в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваЯнварь в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 4 января ожидается пасмурная погода, осадков не предвидится.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +3. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:18, закат – 16:48, долгота дня 8 часов 30 минут.

По народному календарю 4 января отмечается день Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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