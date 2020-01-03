На «Алчевском металлургическом комбинате» начат ремонт печи

3 Янв. 2020 2020-01-03T22:25:53+03:00

Новый год на Алчевском меткомбинате начался с планового ремонта

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На оном из крупнейших предприятий ДНР Алчевском металлургическом комбинате новый 2020-й год начался не с новогодних каникул, а с ремонта. В частности, начат ремонт доменной печи. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Внешторгсервиса».

- В соответствии с графиком планово-подготовительных ремонтов на филиале номер двенадцать закрытого акционерного общества «Внешторгсервис» остановлена доменная печь номер пять. В ходе проведения комплексного ремонта планируется провести обслуживание продувов газоотводов печи, осуществить ряд других вспомогательных операций, - сообщил сотрудник пресс-службы.

Также в пресс-службе сообщили, что весь остальной комбинат работают в штатном режиме.

- Остальные технологические участки и производства металлургического комбината работают в прежнем режиме, - информирует пресс-служба ЗАО «Внешторгсервис».

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ИСТОЧНИК KP.RU