Погода в Луганске: 3 января гололед и туман, днем до 2 градусов тепла, без осадков

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:06:22+03:00

Жители Луганска рады возможности погулять в ночное время во время праздника. Фото: vk.com/vk_lg

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

3 января на территории Луганской Народной Республики не ожидается серьезных перемен в погоде. Будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 5-7 градусов, днем – от нуля до 2 градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 4-6 градусов ночью до нуля – 2 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов мороза ночью до минус 1 – плюс 1 градуса днем.

На следующий день, 4 января, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса.

В воскресенье, 5 января, будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU