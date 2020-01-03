Погода в Донецке: 3 января будет пасмурно и около нуля градусов
В пятницу, 3 января, в Донецке и Донецкой Народной Республике небо затянется облаками. Лишь временами будет выглядывать солнышко.
В течение дня температура воздуха будет находиться на отметках от −2 до 0 градусов. А вот ветер дважды сменит направление. Сначала он будет дуть в западном направлении, потом – в северо-западном, которое позже сменится на северное. При этом скорость воздушных масс составит не более 3 м/с.
По астрономическому календарю 3 января Земля находится в перигелии — она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца. Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель. Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.
ИСТОЧНИК KP.RU