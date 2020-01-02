2020-01-02T12:59:18+03:00
Политика

В центре - салюты, а окраины - в огне: Продолжаются обстрелы со стороны Украины

СЦКК фиксирует все новые нарушения перемирия
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В серой зоне не до праздников будет еще долго.В серой зоне не до праздников будет еще долго.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив пять боеприпасов по территории ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц.

Дончане гворят о том, что даже в новогоднюю ночь продолжались обстрелы на линии разграничения.

- В центре звучали салюты и взрывы петард. Ну, а у нас по-прежнему - грохот снарядов. Даже в новогоднюю ночь, - говорит Ирина, живущая на Трудовских. - Вот такая параллельная реальность. Удивительно, но как раз под миролюбивую речь Зеленского нас обстреливала Украина.

Под огнем украинских силовиков снова поселки Еленовка и Александровка на донецком направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина отказалась выплачивать пенсии народу Донбасса
Покорил публику! В соцсетях обсуждают танец Деда Мороза на детском утреннике
В центре - салюты, а окраины - в огне: Продолжаются обстрелы со стороны Украины
Как поживает Донецк без комендантского часа?
Как будет работать Миграционная служба ДНР
В ДНР восстанавливают разрушенное украинской армией: 12 мостов и путепроводов приведены в порядок
Погода в Донецке: Когда ждать морозов дончанам
"Почтой Донбасса" выдано 200 тысяч талонов на получение паспорта РФ
Завтра в Луганске ожидается два градуса ниже нуля, на дорогах – гололедица
«Помоги птицам зимой!» Сотрудники ландшафтного парка «Зуевский» проводят экологическую акцию
«Не ожидали, что придет столько народа!» В Луганске прошел новогодний забег
Украинские военные поставили бронетехнику вблизи жилых домов в Луганском
Денис Пушилин: Благодарю каждого жителя Республики за несгибаемую волю, понимание и доверие
В ДНР отстроили больше 11 тысяч домов, поврежденных во время боевых действий
В новогоднюю ночь в Донбассе пятеро украинских военных погибли, еще шестеро – ранены
Нацгвардейцы выстрелили в спину украинскому солдату под Донецком
Украинские военные обстреляли Донецк в новогоднюю ночь