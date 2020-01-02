В центре - салюты, а окраины - в огне: Продолжаются обстрелы со стороны Украины

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:59:18+03:00

В серой зоне не до праздников будет еще долго. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив пять боеприпасов по территории ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц.

Дончане гворят о том, что даже в новогоднюю ночь продолжались обстрелы на линии разграничения.

- В центре звучали салюты и взрывы петард. Ну, а у нас по-прежнему - грохот снарядов. Даже в новогоднюю ночь, - говорит Ирина, живущая на Трудовских. - Вот такая параллельная реальность. Удивительно, но как раз под миролюбивую речь Зеленского нас обстреливала Украина.

Под огнем украинских силовиков снова поселки Еленовка и Александровка на донецком направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU