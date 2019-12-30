2019-12-30T15:28:33+03:00
Общество

Новый Год-2020 в Донецке: какая погода будет в новогоднюю ночь?

Новый год-2020 в Донецке: дождутся ли дончане снега в новогоднюю ночь рассказали сотрудники метеоцентра МЧС ДНР
Ольга ГОРДО
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Есть надежда,что новогодняя ночь все-таки будет со снегом. Фото: Евгения КарпачеваЕсть надежда,что новогодняя ночь все-таки будет со снегом. Фото: Евгения Карпачева
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Главный вопрос, который волнует без исключения всех дончан – а будет ли в этом году снег в принципе? Многие до сих пор надеются, что произойдет чудо и новогодняя ночь будет со снегом. Хорошие новости – возможно таки чудо произойдет и снег и морозная погода ожидаются в ночь с 31 и 1 января 2020 года. Об этом сегодня сообщил начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра, в Республике 1 января ожидается снег, мокрый снег, в остальное время текущей недели без существенных осадков, температура воздуха в пределах от четырех градусов мороза – до двух тепла», — отметила Гетова.

Напомним, что в Донецке стоят совершенно нетипичные для конца декабря погоды. Несколько последних дней над городом сияло солнце, а столбики термометров поднимались до 5-6 градусов тепла.

Сегодня днем в столице Республики сохраняется тихая безветренная погода. Температура воздуха за окном около нуля. Без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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