Обмен пленными 2019: ЛНР передала Киеву 25 украинских военнопленных и получила 63 узников из незалежной
Представители ЛНР провели обмен пленными. Они передали Киеву 25 военнопленных и получили 63 человек, которые находились в украинских тюрьмах. При этом девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине. Сейчас колонна двигается в Луганск.
- Предали 25, забрали 63. Едем назад, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Украинских пленных после обмена везут в Краматорск, а оттуда самолетом - в Борисполь.
Тем временем, идет процесс обмена пленными между ДНР и Украиной. Напомним, что республики должны передать Украине 55 пленных. А вот по количеству пленников незалежной пока вопрос неясен. Первоначально называлась цифра 87. Но потом выяснилось, что около двадцати человек предпочли остаться на территории Украины, где у них жилье и семьи.
Журналисты «Комсомолки» ведут репортаж с места события в режиме онлайн-трансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU