2019-12-29T15:37:47+03:00
Политика

Обмен пленными 2019: ЛНР передала Киеву 25 украинских военнопленных и получила 63 узников из незалежной

Процесс передачи проходит возле КПП «Майорское» под Горловкой
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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85-летний Мехти Логунов, которого Украина обвинила в госизмене и фактически пожизненно заперла в тюрьму, на обмене. Фото: Kotsnews85-летний Мехти Логунов, которого Украина обвинила в госизмене и фактически пожизненно заперла в тюрьму, на обмене. Фото: Kotsnews
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Представители ЛНР провели обмен пленными. Они передали Киеву 25 военнопленных и получили 63 человек, которые находились в украинских тюрьмах. При этом девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине. Сейчас колонна двигается в Луганск.

- Предали 25, забрали 63. Едем назад, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Украинских пленных после обмена везут в Краматорск, а оттуда самолетом - в Борисполь.

Тем временем, идет процесс обмена пленными между ДНР и Украиной. Напомним, что республики должны передать Украине 55 пленных. А вот по количеству пленников незалежной пока вопрос неясен. Первоначально называлась цифра 87. Но потом выяснилось, что около двадцати человек предпочли остаться на территории Украины, где у них жилье и семьи.

Журналисты «Комсомолки» ведут репортаж с места события в режиме онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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