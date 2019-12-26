В Донецке на Новый Год – 2020 кафе и рестораны будут работать до утра

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-26T09:45:10+03:00

В этом году опраздовать Новый Год можно будет не только на площади. Фото: https://dan-news.info/

Чтобы встретить в Донецке Новый Год – 2020 власти города пролили время работы кафе и ресторанов

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В этом году все желающие смогут встретить Новый Год – 2020 в кафе и ресторанах. Это главное отличие этойпредстоящей новогодней ночи от предыдущих. На время праздников отменялся комендантский час, а заведения общепита работали максимум до 23:00.

В этом году власти Донецка решили разрешить кафе и ресторанам работать аж до пяти утра. А в последующие праздничные дни без комендантского часа заведения общепита смогут работать до 23:00. Также продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- На площади Ленина 31 декабря 2019 года состоится традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом. В связи с этим для удобства жителей спальных районов Донецка в указанный день с 21:00 до 23:00 будет организована работа автобусов в режиме маршрутного такси, которые будут осуществлять движение с получасовым интервалом, – сказано в сообщении.

– В новогоднюю ночь кафе и рестораны столицы планируют работать до 5:00 часов утра 1-го января 2020 года. С 1 января по 7 января 2020 года субъекты хозяйствования заявляют продление режима работы до 23:00.

В пресс-службе добавили, что также в этот период времени будут организованы дополнительные дежурные отправления троллейбусов и трамваев.

Узнать информацию о графике работы автобусов, троллейбусов, трамваев, можно круглосуточно по телефонам:

(062) 305-41-24 — работа трамваев троллейбусов и автобусов большой вместимости;

(062) 304-10-30 — работа автобусов, обслуживающих маршруты общего пользования в режиме маршрутного такси.

ИСТОЧНИК KP.RU