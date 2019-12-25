На заправках республиканской топливной компании подешевел бензин

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-25T14:55:56+03:00

Цены снижены на две марки бензина АИ-95 и АИ-92

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С сегодняшнего дня на заправочных станциях государственного предприятия «Республиканская топливная компания» снизилась стоимость бензина марок А-92 и А-95 и дизельного топлива снизилась на 2 российских рубля. Об этом сообщил генеральный директор ГП «РТК» Владимир Ерёмин.

- Предприятием были приняты меры по снижению розничных цен за счет снижения оптовых закупочных цен. Розничные цены изменяются в пределах до двух рублей по разным видам нефтепродуктов, что обусловлено особенностями хозяйственной деятельности продавцов. Пока такое состояние оптового рынка сохраняется, дальнейшее снижение цен возможно по мере изменения стоимости запасов нефтепродуктов, — отметил Владимир Ерёмин.

Сегодня цены на заправочных станциях ГП «РТК» выглядят так:

А-98 – 53 рубля за литр; А-95 – 45 рубля за литр; А-92- 42 рубля за литр; ДТ – 52 рубля за литр; Газ (пропан-бутан) – 27 рублей за литр.

- Государственное предприятие «Республиканская топливная компания» работает в обычном режиме, нефтепродукты закупаются согласно плану. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года реализация нашей продукции выросла до 20%, — добавил Владимир Ерёмин.

Цены на бензин марки А-95 в Киеве колеблется от 27,79 до 29,99 гривен за литр, что по курсу Центрального Республиканского Банка ДНР составляет от 60,61 до 70,5 российских рублей.

На АЗС ГП «РТК» снизилась стоимость газа и бензина марок АИ-95 и АИ-92. Об этом сообщили в ГП «РТК». Так, цена бензина марки АИ-95 составляет 45 рублей, АИ-92 — 42 рубля, газа –рублей

ИСТОЧНИК KP.RU