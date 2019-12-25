Новый год – 2020 в Донецке: Как добраться домой в новогоднюю ночь?

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-25T18:33:25+03:00

Многие таксист ДНР будут встречать Новый Год на работе, поэтому тарифы на услуги в ночь с 31 декабря на 1 января значительно выше. Фото: sevkor.ru

На Новый год – 2020 в Донецке продлили время работы общественного транспорта, а также изменили тарифы на такси

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На Новый год – 2020 в Донецке отменили комендантский час. Это хорошая новость для тех, кто решил гулять всю ночь до утра на корпоративах, у родственников или на дискотеках, но добираться домой все равно как-то нужно.

В связи с этим новогоднюю ночь администрация города продлила время работы общественного транспорта, а службы такси изменили свои тарифные планы.

АВТОБУСЫ

31 декабря после новогодней дискотеки на площади Ленина доехать домой можно будет на обычном автобусе. В администрации города обещают, что они будут работать до 11 часов вечера с интервалом 30 минут по следующим маршрутам:

— № 11 «ДС «Центр» - проспект Ильича – ДС «микрорайон Восточный»;

№ 14 «ДС «Крытый рынок» - ДС «улица Щетинина»;

№ 16 «ДС «Крытый рынок» - ДС «Ж/Д Вокзал»;

№ 17 «ДС «улица Туполева» - улица Клиническая – Щегловское кладбище»;

№ 20-в «ДС «Центр» - улица Майская – ДС «Буденновская»;

№ 24-б «ДС «Центр» - проспект Дзержинского – проспект Ильича – ДС «Червоногвардейская»;

№ 25 «ДС «микрорайон Широкий» - Институт хирургии – больница №18»;

№ 26 «ДС «Ж/Д Вокзал» - улица Горная – ДС «Центр»;

№ 28 «ДС «Буденновская» - ДС «Крытый рынок»;

№ 37 «ДС «микрорайон Широкий» - улица Одесская – улица Ткаченко – ДС «Ж/Д Вокзал»;

№ 41-б «ДС «Центр» - больница № 25»;

№ 42-а «Горпсихбольница №1 – ДС «Центр»;

№ 46 «ДС «улица Магистральная» - ДС «Крытый рынок»;

№ 49 «ДС «улица Магистральная» - проспект П.Коммунаров – ДС «Центр»;

№ 77 «ДС «улица Пинтера» - микрорайон Мирный – ДС «Крытый рынок»;

№ 121 «Донецк – Макеевка», — сообщили в администрации города.

ТРАМВАИ

В ночь с 31 декабря на 1 января по городу также будут ездить дежурные трамваи и троллейбусы. У каждого маршрута есть собственное расписание движения. Фото: администрация города Донецка

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В новогоднюю ночь по городу будут курсировать шесть маршрутов. Фото: администрация города Донецка

ТАКСИ

Напомним, что во время празднования Нового года – 2019 в Донецке службы такси, такие как «Первое Республиканское Такси» и «TaxiDn» увеличили стоимость своих тарифов в праздничную ночь в два раза. Таким образом, за дорогу на сумму 80 рублей (это около пяти километров), по новым действующим тарифам в новогоднюю ночь пассажиры платили 120 рублей.

«Комсомолка» связалась с администраторами этих служб, чтобы узнать как обстоит ситуация с ценами в этом году.

— Сейчас мы не можем ответить вам на этот вопрос, потому что пока сами не знаем. На днях в социальных сетях появится уведомление по этому поводу, — рассказала администратор.

Также в «Первом Республиканском Такси» добавили, что в преддверии новогодних праздников значительно увеличится спрос на услуги такси. Диспетчеров на всех желающих не хватает. Поэтому, чтобы в заказе автомобиля не возникло путаницы, рекомендуют использовать их приложение, которое можно скачать в PlayMarket.

ИСТОЧНИК KP.RU