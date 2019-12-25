Погода в Донецке на день: 25 декабря переменная облачность и дождь

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-25T09:26:15+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 25 декабря переменная облачность, во второй половине дня дождь.

- На протяжении всего дня небо в Донецке будет облачно. Мелкий дождь будет идти почти весь день. Утром он может усилиться, но к вечеру постепенно утихнет. Столбики термометров поднимутся до отметки +5. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:17, закат – 16:39, долгота дня 8 часов 22 минуты.

По народному календарю 25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.

ИСТОЧНИК KP.RU