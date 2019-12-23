"Снежная королева" муздрамы поздравила юных зрителей с новогодними праздниками

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-23T11:26:06+03:00

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22 декабря в Донецкой муздраме состоялась премьера музыкальной сказки «Снежная королева».

Нужно сказать, что в репертуаре муздрамы уже был спектакль «Снежная королева». Но он был создан по произведению Евгения Шварца и ориентирован на более взрослую аудиторию. А нынешняя «Снежная королева» – в постановке Анны Цыбань – это сокращенный вариант сказки именно Ганса Христиана Андерсена.

Генеральный директор и худрук драмтеатра Наталья Волкова отметила актёрские работы Алисы Суворовой и Елены Перелыгиной: у обеих получились идеальные образы злых волшебниц.

Также в "Снежной королеве" был задействован весь состав воспитанников школы-студии «Перспектива», которые исполняют, в том числе и главные роли.

А перед спектаклем юных зрителей ждала пемьера интермедии «Приключения Пеппи и её друзей» в постановке Игоря Рыбчинского.

ИСТОЧНИК KP.RU