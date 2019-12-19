В Макеевке соберут новогоднюю елку из автомобилей

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-19T18:26:56+03:00

В 2018 году автоелочку соорудили нижнегородские водители легковых машин из местных автомобильных клубов. Фото: vestikavkaza.ru

Поучаствовать во флешмобе могут все водители легковых машин

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Автомобилисты Макеевки проявили креатив к Новому году – 2020 и запустили небольшой флешмоб. Он решили, что главной городской елки им не достаточно, поэтому решили создать собственную «новогоднюю красавицу», сделанную только из легковых автомобилей. Об этом сообщили сами организаторы акции в социальных сетях.

— Вниманию водителей Макеевки и Донецка. Приглашаем вас 26 декабря на парковку Амстора для участия во флешмобе «Новогодняя автоелочка». Давайте создадим атмосферу праздника вместе. Ждем всех желающих, — говорится в сообщении.

Поучаствовать в акции «Новогодняя автоелочка» может каждый желающий водитель легкового автомобиля. Для этого всего-то нужно приехать в назначенное место по адресу: г. Макеевка, проспект 250-летия Донбасса, 78 (парковка возле магазина Амстор) Расстановка авто начнется в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU