2019-12-19T07:17:22+03:00
Политика

Погода в Луганске: утром 19 декабря сильный туман, днем до 8 градусов тепла, без осадков

Также синоптики прогнозируют, что днем будет дуть северо-западный ветер – порывами до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске с утра сильный туман, а днем будет облачно с прояснениями. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске с утра сильный туман, а днем будет облачно с прояснениями. Фото: vk.com/lugansk_city
Изменить размер текста:

19 декабря в Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 декабря – 07.31, время захода – 17.05. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 20-21 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температурный фон будет колебаться в пределах 2-4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С Зеленским еще можно договориться об обмене пленных в Донбассе до конца года, если он согласится
Погода в Луганске: утром 19 декабря сильный туман, днем до 8 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 19 декабря утром туман, а днем солнечно и тепло - до 8 градусов
Кобцева: Украина фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на «нормандской» встрече
В результате перестрелки украинских боевиков погиб житель Марьинки
СБУ словила торгаша переданного американцами прибора ночного видения
Кадеты из ДНР представили Республику на Кремлевском кадетском балу в Москве
Дарья Морозова: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными
Вся Луганская область наша! Депутаты ЛНР приняли закон о границах Республики
Уезжая с Донбасса солдаты ВСУ везли домой почти две тысячи боеприпасов
В ЛНР к 10 с половиной годам тюрьмы приговорили латвийского шпиона Валентиниса Веселовса
В ДНР пенсии вырастут с нового года на 20%
В Минске все подгруппы приступили к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе
"Абсолютно непонятная народу война": За сутки на территорию Республики прилетело около 40 снарядов
Какая погода нас ждет в Новый год 2020 в Донецке
Ольга Кобцева: "ЛНР со своей стороны полностью готова к обмену "всех на всех"
Погода в Луганске сегодня, в среду, 18 декабря: пасмурно и тепло
Погода в Донецке сегодня, 18 декабря: туман и +7
Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства
Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже успокаивал националистов