Погода в Луганске: утром 19 декабря сильный туман, днем до 8 градусов тепла, без осадков
19 декабря в Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 19 декабря – 07.31, время захода – 17.05. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.
По предварительному прогнозу, 20-21 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температурный фон будет колебаться в пределах 2-4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU