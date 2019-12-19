Погода в Луганске: утром 19 декабря сильный туман, днем до 8 градусов тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-19T07:17:22+03:00

В Луганске с утра сильный туман, а днем будет облачно с прояснениями. Фото: vk.com/lugansk_city

Также синоптики прогнозируют, что днем будет дуть северо-западный ветер – порывами до 18 метров в секунду

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19 декабря в Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 декабря – 07.31, время захода – 17.05. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 20-21 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температурный фон будет колебаться в пределах 2-4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU