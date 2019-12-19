Погода в Донецке: 19 декабря утром туман, а днем солнечно и тепло - до 8 градусов

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-19T07:13:31+03:00

Синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-западный ветер, порывами – до 12 метров в секунду

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Сухая погода сохранится в Донецке и Донецкой Народной Республике и в четверг, 19 декабря. Утром небольшой туман, синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500 метров. А вот днем выглянет долгожданное солнце.

В течение суток температура воздуха будет находиться на отметках от 4 до 8 градусов выше нуля.

До обеда ветер будет дуть в западном направлении, которое во второй половине дня сменится на северо-западное. Скорость воздушных масс составит до 4 м/с. Но возможны и порывы ветра до 12 м/с.

19 декабря в народе почитается память святителя Николая. С этого дня обычно подходят вторые морозы — Никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору». Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель». Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего».

ИСТОЧНИК KP.RU