Погода в Луганске сегодня, в среду, 18 декабря: пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-18T08:38:14+03:00

Зимой в Донбассе пока и не пахнет. Фото: Евгении Карпачевой

Среда пройдет в ЛНР без осадков

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Аномально теплый декабрь стоит в Луганске. Температура воздуха в ЛНР 18 декабря будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 6 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается.

- С 21.00 17 декабря до 21.00 18 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске ночью и днем синоптики прогнозируют в районе 4-6 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU