Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства
В понедельник, 16 декабря, в темное время суток на трассе в Амвросиевском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пешеходы.
- В 18.30 на въезде в Амвросиевку водитель автомобиля «ВАЗ-21213» совершил наезд на пешехода, который шел по дороге во встречном направлении. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте ДТП, - сообщили в МВД.
Другое происшествие. В 18.00 вблизи КПП «Успенка» автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм 34-летний макеевчанин скончался на месте аварии. Водитель с места происшествия скрылся.
- Автомобиль, причастный к совершению ДТП, установили по «горячим следам». 43-летний горловчанин, который оставил место аварии, задержан у себя дома, - рассказали в МВД.
ГАИ призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в тёмное время суток. За пределами населенных пунктов пешеходы, движущиеся по обочине или краю проезжей части, обязаны идти навстречу движению транспортных средств.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны позаботиться о том, чтобы водители заблаговременно смогли их заметить. Лучшим способом для этого является ношение светоотражателей на одежде и сумках.
ИСТОЧНИК KP.RU