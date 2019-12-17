Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства

СЕГОДНЯ 20:25 2019-12-17T20:27:44+03:00

Об этом сообщили в МВД

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В понедельник, 16 декабря, в темное время суток на трассе в Амвросиевском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пешеходы.

- В 18.30 на въезде в Амвросиевку водитель автомобиля «ВАЗ-21213» совершил наезд на пешехода, который шел по дороге во встречном направлении. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте ДТП, - сообщили в МВД.

Другое происшествие. В 18.00 вблизи КПП «Успенка» автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм 34-летний макеевчанин скончался на месте аварии. Водитель с места происшествия скрылся.

- Автомобиль, причастный к совершению ДТП, установили по «горячим следам». 43-летний горловчанин, который оставил место аварии, задержан у себя дома, - рассказали в МВД.

ГАИ призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в тёмное время суток. За пределами населенных пунктов пешеходы, движущиеся по обочине или краю проезжей части, обязаны идти навстречу движению транспортных средств.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны позаботиться о том, чтобы водители заблаговременно смогли их заметить. Лучшим способом для этого является ношение светоотражателей на одежде и сумках.

ИСТОЧНИК KP.RU