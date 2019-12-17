2019-12-17T20:27:44+03:00
Происшествия

Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства

Об этом сообщили в МВД
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства. Фото: ВКонтактеВодителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 декабря, в темное время суток на трассе в Амвросиевском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли пешеходы.

- В 18.30 на въезде в Амвросиевку водитель автомобиля «ВАЗ-21213» совершил наезд на пешехода, который шел по дороге во встречном направлении. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте ДТП, - сообщили в МВД.

Другое происшествие. В 18.00 вблизи КПП «Успенка» автомобиль сбил мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм 34-летний макеевчанин скончался на месте аварии. Водитель с места происшествия скрылся.

- Автомобиль, причастный к совершению ДТП, установили по «горячим следам». 43-летний горловчанин, который оставил место аварии, задержан у себя дома, - рассказали в МВД.

ГАИ призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в тёмное время суток. За пределами населенных пунктов пешеходы, движущиеся по обочине или краю проезжей части, обязаны идти навстречу движению транспортных средств.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны позаботиться о том, чтобы водители заблаговременно смогли их заметить. Лучшим способом для этого является ношение светоотражателей на одежде и сумках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства
Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже успокаивал националистов
В ЛНР приняли закон о государственной границе
В Донецком ботаническом саду поспели новогодние фрукты
В Красном Луче спасатели достали бездомную собаку из подвала сарая
Европейский суд может заставить Украину возместить ущерб жителям республик
Дейнего: Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки».
Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке
Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР
Нет «формуле Порошенко»! Какие изменения в Конституцию внесут в Киеве
Вице-президент Международной федерации карате Такенори Танакой подарил Главе ДНР Денису Пушилину иероглиф, означающий слово «мир»
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего о внесении изменений в Конституцию Украины: этот проект ничего общего не имеет с урегулированием конфликта
Глава ДНР посмертно наградил погибших в Донбассе донецких и российских журналистов
Украинские радикалы начали гастроли по бригадам ВСУ в Донбассе для агитации против разведения сил и средств
«Ребенок стал запуганным»: Жительница Мариуполя решила проверить с помощью диктофона, что происходит с ее четырехлетним сыном в санатории
В Донецке продолжаются благотворительные ярмарки
Военнослужащий ВСУ: Со склада в Гайсине вывозили снаряжение, а чтобы скрыть недостачу устроили пожар
В мариупольской маршрутке травмировалась пенсионерка
«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений
Подделывала паспорта: в ЛНР задержали мошенницу
Солдаты 128-й бригады ВСУ потеряли под Донецком флэшку с секретной информацией
При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам