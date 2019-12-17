2019-12-17T18:42:27+03:00
Политика

Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже успокаивал националистов

Встреча «нормандской четверки» показала большое влияние националистов на политику Украины
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже пытался успокоить националистовПушилин: Аваков своим присутствием в Париже пытался успокоить националистовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что участие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на встрече «нормандской четверки» показало, насколько велико влияние националистов на политику Украины.

- Зеленский по факту не контролируют силовые структуры в стране. Более того, радикальные группировки имеют огромное влияние на украинские власти, и именно поэтому Аваков, который известен своими радикальными настроениями и поддержкой ультраправых формирований, присутствовал в Париже, чтобы успокоить националистов. Зеленский не способен самостоятельно принимать решения и фактически находится под управлениями националистов, координируемых Аваковым, - сообщил Денис Пушилин.

Украина открыто признает, что не знает, как добиться прекращения войны. С приходом в Киев новых властей для Донбасса ничего не поменялось. Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионам жителей и целью «реинтегрировать» обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР приняли закон о государственной границе

Законопроект вступит в силу в ближайшее время (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства
Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже успокаивал националистов
В ЛНР приняли закон о государственной границе
В Донецком ботаническом саду поспели новогодние фрукты
В Красном Луче спасатели достали бездомную собаку из подвала сарая
Европейский суд может заставить Украину возместить ущерб жителям республик
Дейнего: Зеленский продолжает свои нелепые попытки фальсификации итогов парижского саммита «нормандской четверки».
Украинские боевики нанесли минометный удар по Горловке
Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР
Нет «формуле Порошенко»! Какие изменения в Конституцию внесут в Киеве
Вице-президент Международной федерации карате Такенори Танакой подарил Главе ДНР Денису Пушилину иероглиф, означающий слово «мир»
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего о внесении изменений в Конституцию Украины: этот проект ничего общего не имеет с урегулированием конфликта
Глава ДНР посмертно наградил погибших в Донбассе донецких и российских журналистов
Украинские радикалы начали гастроли по бригадам ВСУ в Донбассе для агитации против разведения сил и средств
«Ребенок стал запуганным»: Жительница Мариуполя решила проверить с помощью диктофона, что происходит с ее четырехлетним сыном в санатории
В Донецке продолжаются благотворительные ярмарки
Военнослужащий ВСУ: Со склада в Гайсине вывозили снаряжение, а чтобы скрыть недостачу устроили пожар
В мариупольской маршрутке травмировалась пенсионерка
«Прямая линия» Главы ДНР: Денису Пушилину уже прислали больше тысячи обращений
Подделывала паспорта: в ЛНР задержали мошенницу
Солдаты 128-й бригады ВСУ потеряли под Донецком флэшку с секретной информацией
При ротации военнослужащие ВСУ продают оборудованные блиндажи другим украинским солдатам