СЕГОДНЯ 18:34 2019-12-17T18:42:27+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что участие министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на встрече «нормандской четверки» показало, насколько велико влияние националистов на политику Украины.

- Зеленский по факту не контролируют силовые структуры в стране. Более того, радикальные группировки имеют огромное влияние на украинские власти, и именно поэтому Аваков, который известен своими радикальными настроениями и поддержкой ультраправых формирований, присутствовал в Париже, чтобы успокоить националистов. Зеленский не способен самостоятельно принимать решения и фактически находится под управлениями националистов, координируемых Аваковым, - сообщил Денис Пушилин.

Украина открыто признает, что не знает, как добиться прекращения войны. С приходом в Киев новых властей для Донбасса ничего не поменялось. Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионам жителей и целью «реинтегрировать» обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой.

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ИСТОЧНИК KP.RU